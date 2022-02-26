شديد قناوي: هدفنا التأهل على صدارة المجموعة بالكونفدرالية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عز الكلاوي:

أكد أحمد شديد قناوي ظهير أيسر المصري البورسعيدي، أن فريقه يسعى التأهل إلى الدور المقبل من كأس الاتحاد الأفريقي الكونفدرالية على رأس المجموعة الثالثة.

وقال قناوي في المؤتمر الصحفي قبل المباراة: "الجميع يحترم فريق أوتوهو، ولكن هدفنا الصعود كأول المجموعة رغم صعوبة المنافسة".

ويواجه المصري نظيره أوتوهو أويو الكنغولي، غدًا الأحد في المباراة التي بينهما ضمن منافسات الجولة الثالثة من كأس الاتحاد الأفريقي الكونفدرالية.

وتابع: "معين الشعباني المدير الفني للمصري، يعطي للاعبيه الحافز دائمًا من أجل تحقيق الفوز أيا كان المنافس، وتحقيق الفوز على مازيمبي جاء ليؤكد أن المصري يضم مجموعة كبيرة من اللاعبين المتميزين".

ويتصدر المصري قمة جدول ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 4 نقاط، فيما يأتي مازيمبي في المركز الثاني برصيد 3 نقاط، ويحتل القطن الكاميرون المركز الثالث بنقطتين، ويتذيل أوتوهو الترتيب بنقطة وحيدة.