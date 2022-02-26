الشعباني يتحدث عن مواجهة أوتوهو في الكونفدرالية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عز الكلاوي:

أبدى التونسي معين الشعباني المدير الفني للمصري البورسعيدي، رغبته في تحقيق نتيجة إيجابية أمام أوتوهو أويو الكنغولي، في المباراة التي بينهما ضمن منافسات الجولة الثالثة من كأس الاتحاد الأفريقي الكونفدرالية.

وقال الشعباني في المؤتمر الصحفي قبل المباراة: "نحترم فريق أوتوهو، هو فريق جيد ولكن غاب عنه التوفيق خلال مباراتيه الماضيتين".

وتابع: "نطمح في تحقيق نتيجة إيجابية خارج الديار أمام أوتوهو، ونفكر في كل مباراة على حدة، سعيًا للتأهل إلى الدور المقبل من الكونفدرالية".

وعن الفوز على مازيمبي بهدفين دور رد في الجولة الماضية من الكونفدرالية أكد: "بالطبع الفوز أعطى الفريق دفعة إيجابية والأهم هو مواصلة تحقيق الانتصارات والتأهل للدور المقبل".

ويتصدر المصري قمة جدول ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 4 نقاط، فيما يأتي مازيمبي في المركز الثاني برصيد 3 نقاط، ويحتل القطن الكاميرون المركز الثالث بنقطتين، ويتذيل أوتوهو الترتيب بنقطة وحيدة.