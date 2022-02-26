"النزال المحموم المنتظر".. صحف المغرب تسلط الضوء على مواجهة الوداد والزمالك بالأبطال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

سلطت الصحف المغربية الضوء على المواجهة العربية المنتظرة التي ستجمع بين فريقي الزمالك والوداد ضمن منافسات دوري أبطال أفريقيا.

ويحل الزمالك ضيفا على نظيره الوداد مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري الأبطال.

ويتواجد الزمالك والوداد في المجموعة الرابعة التي تضم أيضًا كل من بترو أتليتكو وساجرادا الأنجوليين.

موقف الفريقين في المجموعة

يحتل بترو أتلتيكو صدارة المجموعة برصيد 4 أهداف، يليه الوداد في المركز الثاني برصيد 3 أهداف، أما الزمالك فيتواجد في المرتبة الثالثة برصيد نقطتين بينما يتذيل جدول الترتيب ساجرادا برصيد نقطة واحدة.

وفيما يلي نستعرض أبرز عناوين الصحف المغربية قبل مواجهة الفريقين:

البطولة

"اختبار قاري ناري"

وقالت الصحيفة: "يدخل الفريق الأحمر (الوداد) مباراة اليوم متسلحا بعاملي الأرض والجمهور، الذي غاب لسنتين عن المدرجات بسبب تداعيات جائحة كورونا".

وتابع: "ويسعى ممثل المغرب لتحقيق الانتصار من أجل تصحيح مساره القاري، بعد السقوط الأخير في أنجولا أمام بترو أتليتيكو".

وواصل: "في الجهة المقابلة يدخل الزمالك اللقاء وعينه على تحقيق نتيجة إيجابية، في ظل الاكفتاء بتعادلتين في الجولتين الأولى والثانية، مع بترو أتليتيكو وساجرادا الأنجوليين".

"نقد بسبب التذاكر"

وقالت "البطولة" إن هناك فئة عريضة من جماهير نادي الوداد أعربت عن استيائها بسبب المشاكل التقنية الكثيرة والمتكررة أثناء عملية شراء التذكرة عبر الانترنت.

كما أوضحت أن عدد كبير من الجمهور الودادي اشتكى من تعطل الموقع، إلى جانب فئة أخرى أكدت عدم حصولها على التذاكر رغم مرور ساعات واقتطاع الثمن من حساباتها البنكية.

المنتخب

"الوداد ـ الزمالك: يا منجي من المهالك؟"

وقالت الصحيفة: "النزال المحموم المنتظر.. القمة الكبيرة التي ترقبها أنصار الناديين فور ورود اسمي الوداد والزمالك سويا في ذات المجموعة يوم إجراء القرعة".

وتابعت: "هي ليست قمة هذه المجموعة فحسب، بل قمة الجولة ككل، الناديان يتسلحان بتاريخ حافل وكبير في آخر النسخ".

وواصلت: "كارتيرون ووليد الركراكي موعودان مع مباراة عصيبة، فصولها غريبة وخسارتها مصيبة".

"مواجهة في انتظار أوناجم وبنشرقي"

وقالت الصحيفة: "مواجهة تحمل المشاعر والحسابات بين الوداد والزمالك، محمد أوناجم مطلوب للعودة للوداد، وقد شارف عقده على نهايته مع الزمالك ومؤشرات التمديد ضئيلة جدا بل الوداد راغب في إعادته صيفا بالمجان".

وتابع: "أشرف بنشرقي وأوناجم لاعبان للزمالك وكما جرت العادة بدأت حملة ضغط نفسي رهيب عليهما مثلما حدث مع بدر بانون وهو يواجه الرجاء بقميص الأهلي في السوبرالأفريقي، وبكل تأكيد هذا الضغط يمثل سلاحا ذو حدين، إما أنه قد يقودهما للإنفجار وتقديم مباراة للتاريخ، أو يظهرا بأقدام مغلولة وهذا ما يأمله الوداديون".

راديو مارس

"الوداد يطرح 40 ألف تذكرة"

وقال الموقع المغربي إن فريق الوداد طبع 40 ألف تذكرة لمباراة الزمالك.

ونقل موقع تصريح لمحمد الجواهري، مدير شركة "كازا إيفنت" المسئولة عن طرح التذاكر وقال: "التذاكر ستكون متوفرة على الانترنت".

وتابع: "دخول الملعب بدون جواز التلقيح مع ضرورة استعمال الكمامة".