فارق +50.. منتخب مصر للسلة يستعرض على كينيا في تصفيات كأس العالم

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

حقق منتخب مصر الأول لكرة السلة فوزاً عريضاً على منتخب كينيا بنتيجة 105-51 في المباراة التي أقيمت بينهما عصر اليوم السبت في الجولة الثانية من المجموعة الرابعة .

وخسر منتخب مصر أولى مبارياته بالمرحلة الأولى من تصفيات كأس العالم أمام منتخب السنغال بنتيجة ٧٥/٥٧ فيما خسر منتخب كينيا أمام الكونغو الديمقراطية بنتيجة 66-56.

وانتهت الفترة الأولى لصالح منتخب مصر 25-9 وحسم الفترة الثانية 21-12 فيما فاز بالثالثة 31-16 واختتم المباراة 28-17.

وغاب عن منتخب مصر عملاقه عمر طارق بسبب الإصابة في الركبة بمباراة السنغال وعمر هشام الذي تعرض لنفس الإصابة قبل انطلاق البطولة.

ويتواجد المنتخب المصري في المجموعة الرابعة بتصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم رفقة كل من: السنغال، كينيا، والكونغو الديمقراطية، ويتأهل أصحاب المراكز الثلاثة الأولى من كل مجموعة للمرحلة الثانية والأخيرة من التصفيات.

ويلعب المنتخب السنغالي ضد الكونغو الديموقراطية مساء اليوم في الجولة الثانية أيضاً قبل أن تختتم البطولة غداً الأحد بمواجهة منتخب مصر والكونغو والسنغال وكينيا.