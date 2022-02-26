الامارات | لاعب أوكراني يكشف عن حالة رعب عائلته في حرب روسيا.. "خائفون من الموت"!

شكرا لقرائتكم خبر عن لاعب أوكراني يكشف عن حالة رعب عائلته في حرب روسيا.. "خائفون من الموت"! والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف الأوكراني، فاسيل كرافيتس، لاعب ريال سبورتنغ خيخون الإسباني عن رغبته بالمشاركة في الدفاع عن بلده بعد الغزو الروسي عليها، وفقاً لصحيفة ماركا الإسبانية.

وقال لاعب خيخون: "أريد أن أذهب إلى الحرب وأساعد شعبي، لكن لا يمكنني المساعدة لأنني لا أعرف كيف أطلق النار، وكيف أتحرك، وكيف أعيد تعبئة المسدس، لكن الحقيقة هي أنني أريد أن أساعد، إذا كان يمكنني الذهاب، فسأذهب للدفاع عن أرضي".

وأضاف: "جميع مطاراتنا مغلقة، إذا احتاج بلدي إلى الجميع للدفاع عن بلدنا، فسأغادر، سأتحدث إلى النادي وأغادر".

وأردف كرافيتس: "أنا لا أنام على الإطلاق، والدتي تتصل بي، إنها تسمع طلقات النار، أنا أتدرب ولكني أفكر فقط في بلدي وعائلتي، زوجتي تبكي 10 مرات في اليوم، إنهم خائفون حتى الموت"!.

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