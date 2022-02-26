تعرف على موعد مباراة بيراميدز والصفاقسي في كأس الكونفدرالية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 26 فبراير 2022

متابعات_الخليج 365

يلتقي فريق بيراميدز المصري يوم الأحد مع الصفاقسي التونسي في الجولة الثانية من دور المجموعات لكأس الكونفدرالية الأفريقية.



ويمتلك بيراميدز 6 نقاط في صدارة المجموعة الأولى، مقابل 3 نقاط من نصيب الصفاقسي (الثالث)، في المجموعة الأولى لكأس الكونفيدرالية 2022.

يلتقي بيراميدز مع الصفاقسي يوم الأحد 27 فبراير/ شباط، على استاد الدفاع الجوي في القاهرة.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة 7 مساء بتوقيت مكة المكرمة، السادسة مساء بتوقيت القاهرة.

تبث منافسات كأس الكونفدرالية الأفريقية عبر قنوات بي إن سبورتس بشكل حصري في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

ترتيب مجموعة بيراميدز في كأس الكونفدرالية الأفريقية

بيراميدز - 6 نقاط

الأهلي طرابلس الليبي - 3 نقاط

الصفاقسي - 3 نقاط

زاناكو الزامبي - بلا رصيد