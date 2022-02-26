موعد مباراة ليفربول وتشيلسي في نهائي كأس الرابطة.. والقنوات الناقلة.. والتشكيل

الشارقة - اميمة ياسر - كتب: ضياء السقا

يواجه ليفربول، نظيره تشيلسي، في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، غدا الأحد، على ملعب ويمبلي. في نهائي بطولة كأس رابطة المحترفين الإنجليزية،

وتأهل ليفربول إلى المباراة النهائية بعد فوزه على أرسنال بهدفين دون رد في مباراة نصف النهائي، بينما صعد نادي تشيلسي بعد تحقيق الانتصار على توتتنهام هوتسبير بهدف نظيف.

ليفربول هو أكثر أندية إنجلترا تحقيقًا لبطولة كأس كاراباو، بـ8 ألقاب وبالتساوي مع مانشستر سيتي.

آخر نهائي خاضه ليفربول في كأس كاراباو كان عام 2016 رفقة يورجن كلوب في أولى مواسمه، وخسره من سيتي بركلات الجزاء.

أما اللقب الأخير في المسابقة للريدز يعود إلى موسم 2011-12 بركلات الجزاء على حساب كارديف سيتي.

على الجانب الأخر، حقق تشيلسي كأس كاراباو في خمس مناسبات، بالتساوي مع أستون فيلا ومانشستر يونايتد.

اللقب الأخير للبلوز يعود إلى عام 2015 مع المدرب جوزيه مورينيو بعد عبور توتنهام في النهائي بهدفين نظيفين.

النهائي الأخير كان في عام 2019، وخسره تشيلسي حينها من مانشستر سيتي بركلات الجزاء.

تشكيل ليفربول المتوقع:

حراسة المرمى : كيليهر.

الدفاع : أرنولد – ماتيب – فان دايك – تسيمكياس.

الوسط : تشامبرلين – جونس – فابينيو.

الهجوم : محمد صلاح – ماني – مينامينو .

تشكيل تشيلسي المتوقع:

حراسة المرمى : كيبا.

الدفاع : أزبيليكويتا – كريستنيسن – روديجر – سيلفا.

الوسط : جورجينيو – كوفاسيتش – ماونت – ألونسو.

الهجوم : زياش – هافيرتز.

القنوات الناقلة:

ومن المُقرر أن تُبث مباراة ليفربول وتشيلسي في نهائي بطولة كأس رابطة المحترفين الإنجليزية، عبر قنوات beIN Sports Connect و beIN Sports 1 HD Premium، رؤوف خليف.