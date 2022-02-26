شكرا لقرائتكم خبر عن هل يفتح كارتيرون صفحة جديدة مع الزمالك على حساب الوداد المغربى؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مواجهة عربية من العيار الثقيل تشهدها المجموعة الرابعة بدوري أبطال أفريقيا بين الوداد المغربي وضيفه الزمالك، حيث يحتل البطل المغربى المركز الثاني برصيد 3 نقاط، بفارق نقطة عن الزمالك فى مواجهة تكتيكية مثيرة بين وليد الركراكي مدرب الوداد والفرنسي باتريس كارتيرون مدرب الزمالك.

ويحتاج الفريقان لتحقيق الفوز فى ظل مواجهة أنجولية خالصة تشهدها الجولة بين بترو أتلتيكو وساجرادا، ويبدو بترو أتلتيكو مفاجأة المجموعة بعدما حصد 4 نقاط في الجولتين الماضيتين.

ويصطدم كارتيرون بالفريق البيضاوي للمرة الثالثة في تاريخه التدريبي، إلا أن هذه المواجهة تصيب المدرب الفرنسي بالقلق، حيث فشل فى التغلب على الوداد في مواجهتيه السابقتين، عندما كان مدربا لغريمه التقليدى الرجاء حيث تعادل فى اللقاء الاول 2-2 وتعادل فى اللقاء الثانى 1-1.

الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك يعتبر مباراة الوداد بمثابة عنق الزجاجة ومفترق طرق فى علاقته بالقلعة البيضاء بعد سقوط فريقه فى فخ التعادل خلال أول جولتين بدور المجموعات، وبات كارتيرون بحصد الثلاث نقاط المرتقبة أمام الوداد خارج الديار للحفاظ على حظوظ التأهل خصوصا أن أي تعثر آخر، سيؤدي لغموض حول مصير المدير الفني، لذا يسعي المدرب الفرنسي لتحقيق الفوز على بطل المغرب أمام جماهيره وفتح صفحة جديدة مع الزمالك بعد تراجع النتائج مؤخرا.

وإجمالاً قاد كارتيرون نادي الزمالك في، 70 مباراة، فاز في 46 لقاء وتعادل في 17 مباراة أخرى وخسر 7 مباريات، وتوج كارتيرون مع الزمالك بـ 3 ألقاب فقط وهي: الدوري العام، وكأس السوبر المصري وكأس السوبر الأفريقي.