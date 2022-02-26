شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز بالأزرق والصفاقسي بـ"أبيض × أسود" فى مواجهة الكونفدرالية غداً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد منذ قليل الاجتماع الفني لمباراة بيراميدز والصفاقسي التونسي، المحدد لها السادسة مساء غد الأحد باستاد الدفاع الجوي، فى الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وتم خلال الاجتماع الاتفاق على كافة الترتيبات التنظيمية الخاصة بالمباراة، حيث طلب من الفريقين الوصول قبل انطلاق اللقاء بساعة ونصف على أقل تقدير، بحيث يتحرك كل منهما قبل ساعتين وعند الرابعة تحديدا، مع تسليم التشكيلات بمجرد الوصول للملعب.

وجرى كذلك الاتفاق على ملابس الفريقين، بحيث يرتدى بيراميدز اللون الأزرق الكامل، ويرتدى حارس المرمى اللون الأصفر الكامل، بينما يرتدى الفريق الضيف الصفاقسي التونسي الأبيض فى الأسود، ويرتدى حارس مرماه الأخضر الكامل.



الإجتماع الفنى لبيراميدز



الإجتماع الفنى 1



الإجتماع الفنى لبيراميدز 2

تم التنبيه تماما على كافة الإجراءات الاحترازية الخاصة بالوقاية من فيروس كورونا، مع ارتداء الماسكات الطبية في جميع الأماكن باستثناء اللاعبين على أرض الملعب مع العمل بإجراءات التباعد الاجتماعي في مختلف الأماكن.

ومثل بيراميدز في الاجتماع الفني، أحمد زاهر المدير الإداري، ووليد مهدي مدير المباريات، ومحمود حرب وشريف جمال من الجهاز الإداري، وعاطف شادي المنسق الإعلامي.