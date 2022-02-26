شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يفوز على هيئة قناة السويس لكرة الماء ببطولة الجمهورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاز نادى الزمالك لكرة الماء مواليد 2007 على فريق هيئة قناة السويس بنتيجة 8 – 7 في المباراة التى جمعتهما أمس، الجمعة، بحمام سباحة نيو جيزة وشهدت المباراة تألق جميع لاعبى الفريق بالكامل، فى مباراة قوية من الفريقين وتميز لاعبو الزمالك خلال المباراة بالجدية والحماس.

وأقيمت المباراة على حمام سباحة نيو جيزة، وقدم الزمالك عرضًا قويًّا خلال المباراة، وسط اشادة المدرب العام لجميع اللاعبين بعدما قدموا أداءً مميزًا للغاية، وكانو هم الطرف الأفضل طوال المباراة، حيث شكل ضغطًا هجوميًّا ودفاعيًّا على فريق هيئة قناة السويس، ليسجل 8 أهداف خلال اللقاء.

ويسعى فريق الزمالك لكرة الماء مواليد 2007 مواصلة عروضه القوية بعد تحقيقه الفوز خلال اللقاء، حيث يأمل الفريق في مواصلة الانتصارات ومشواره بالبطولة وتحقيق اللقب.