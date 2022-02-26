شكرا لقرائتكم خبر عن عمر طارق يغيب عن مباريات منتخب السلة فى تصفيات كأس العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تأكد غياب عمر طارق، لاعب المنتخب الوطنى لكرة السلة، عن باقى مباريات الفراعنة فى التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم المقامة فى السنغال بسبب الإصابة.

وتعرض عمر طارق لإصابة على مستوى الركبة فى مباراة المنتخب المصرى أمام السنغال أمس الجمعة.

وخضع عمر طارق للفحوصات الطبية اللازمة فى ظل تورم الركبة، وكشف التشخيص الأولي تعرض اللاعب لقطع فى الغضروف الخارجي للركبة.

وأجرى عمر طارق أشعة رنين مغناطيسي على الركبة ولكن نتائجها لم توضح وجود أي إصابة فى ظل تورم الركبة.

ومع شعور اللاعب لآلام واستمرار تورم الركبة، قرر الجهاز الفني للمنتخب بقيادة روي رانا عدم المجازفة باللاعب في مباراتي كينيا والكونغو المقبلتين وإراحته لحين العودة للقاهرة وخضوعه لمزيد من الفحوصات الطبية.