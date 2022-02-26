شكرا لقرائتكم خبر عن على محمد على معلقاً على مباراة الأهلى وصن داونز بدوري الأبطال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستضيف فريق الاهلى نظيره صن داونز بطل جنوب أفريقيا، فى التاسعة مساء اليوم السبت باستاد القاهرة، ضمن الجولة الثالثة من منافسات دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلى وصن داونز

تنقل مباراة الأهلى ضد صن داونز فى دورى أبطال أفريقيا عبر قناة بى إن سبورت 4 باعتبارها الحاصلة على حقوق نقل دورى أبطال أفريقيا ويتولى على محمد على مهمة التعليق على المباراة.

مشوار الأهلي في دوري أبطال أفريقيا

تأهل النادي الأهلي إلى دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا بعد التغلب على الحرس الوطني بطل النيجر، عقب التعادل فى النيجر بهدف لكل فريق، والفوز بـ6 أهداف مقابل هدف ليتأهل الفريق بمجموع المباراتين 7/ 2، واستهل الأهلي مشواره فى دور المجموعات بالتعادل سلبياً أمام الهلال السوداني.

مشوار صن داونز في دوري أبطال أفريقيا

تأهل صن داونز إلى دور المجموعات بعد التعادل مع فريق مانيما يونيون في مباراة الذهاب بنتيجة 2/2، قبل أن يفوز في مباراة العودة بنتيجة 2/0، وفي دور المجموعات فاز صن داونز في اللقاء الأول على الهلال السوداني بنتيجة 1/0 قبل أن يتعادل مع المريخ في الجولة الثانية سلبياً.