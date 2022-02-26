شكرا لقرائتكم خبر عن تدريبات بدنية شاقة وتأهيل ”كارمليو“ فى مران الإسماعيلي استعدادا للمقاصة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي مرانا صباحيا شاقا فى إطار الاستعداد لمباراة مصر المقاصة المحدد لها الثلاثاء المقبل على ملعب الكلية الحربية فى الجولة الحادية عشرة من عمر منافسات مسابقة الدوري المحلي.
مران الإسماعيلى تم خلاله تقسيم اللاعبين لمجموعتين الأولي تحت قيادة حمد إبراهيم المدير الفني والثانية تحت قيادة عطيه السيد وأحمد سمير فرج عضوى الجهاز الفني المعاون، واشتمل على عدة جوانب خططية بجانب تدريبات بدنية شاقة.
وحرص حمد إبراهيم المدير الفني علي منح اللاعبين تعليمات خاصة حول سرعة التسليم والتسلم وإنهاء الهجمات بشكل صحيح.
وعلى هامش المران أدي البوليفي كارميلو ألجاراناز مهاجم الفريق تدريبات تأهيلية تحت إشراف الجهاز الطبي.
ويخوض فريق الكرة الأول بالنادي الإسماعيلي، بقيادة حمد إبراهيم، تدريباته اليوم، السبت، على فترتين "صباحية ومسائية"، وذلك ضمن تحضيرات الدراويش لملاقاة مصر المقاصة فى الأول من مارس المقبل على ملعب الكلية الحربية بالجولة الـ 11 من عمر مسابقة الدوري الممتاز.
وكان حمد إبراهيم قد أصدر عدة قرارات علي لاعبيه في الساعات الماضية لفرض الالتزام والانضباط داخل صفوف الفريق من أجل تحسين النتائج في المسابقة المحلية.
وقرر المدير الفني للدراويش، اعتبار الفريق في معسكر مفتوح بالإضافة إلي منع اللاعبين تمامًا من التعامل مع وسائل الإعلام ومواقع التواصل الإجتماعي المختلفة.
كما قرر منع تصوير التدريبات الجماعية نهائيًا والاكتفاء بالأخبار من خلال المركز الإعلامي مشددًا أنه من يخالف ذلك سيتم تطبيق العقوبة المناسبة عليه.