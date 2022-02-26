شكرا لقرائتكم خبر عن تدريبات بدنية شاقة وتأهيل ”كارمليو“ فى مران الإسماعيلي استعدادا للمقاصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي مرانا صباحيا شاقا فى إطار الاستعداد لمباراة مصر المقاصة المحدد لها الثلاثاء المقبل على ملعب الكلية الحربية فى الجولة الحادية عشرة من عمر منافسات مسابقة الدوري المحلي.

مران الإسماعيلى تم خلاله تقسيم اللاعبين لمجموعتين الأولي تحت قيادة حمد إبراهيم المدير الفني والثانية تحت قيادة عطيه السيد وأحمد سمير فرج عضوى الجهاز الفني المعاون، واشتمل على عدة جوانب خططية بجانب تدريبات بدنية شاقة.

وحرص حمد إبراهيم المدير الفني علي منح اللاعبين تعليمات خاصة حول سرعة التسليم والتسلم وإنهاء الهجمات بشكل صحيح.

وعلى هامش المران أدي البوليفي كارميلو ألجاراناز مهاجم الفريق تدريبات تأهيلية تحت إشراف الجهاز الطبي.