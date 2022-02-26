شكرا لقرائتكم خبر عن حسن العيدروس معلقاً على مباراة الزمالك والوداد بدوري الأبطال الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحل فريق الزمالك ضيفاً على نظيره نادي الوداد البيضاوي المغربي ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا، فى التاسعة مساء اليوم السبت على ملعب المركب الرياضي محمد الخامس.

القناة الناقلة لمباراة الزمالك والوداد المغربى

تنقل مباراة الزمالك ضد الوداد المغربى فى دورى أبطال أفريقيا عبر قناة بى إن سبورت 3 باعتبارها الحاصلة على حقوق نقل دورى أبطال أفريقيا ويتولى التعليق على المباراة حسن العيدروس.

ترتيب مجموعة الزمالك في دوري الأبطال

ويمتلك الزمالك في المجموعة الأفريقية نقطتين يحتل بهما المركز الثالث فى المجموعة التي يتصدرها بترو أتلتيكو الأنجولي برصيد 4 نقاط، ويأتي الوداد المغربي ثانيا برصيد 3 نقاط، بينما يتذيل ساجرادا المجموعة بنقطة واحدة

مشوار الزمالك في دور المجموعات لدوري ابطال افريقيا

خاض نادي الزمالك لقاءين في دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا، تعادل في اللقاء الأول أمام نظيره بترو أتلتيكو الأنجولي بهدفين مقابل هدفين على استاد القاهرة الدولي، وفي اللقاء الثاني تعادل الزمالك سلبياً أمام نظيره نادي ساجرادا اسبيرانسا في أنجولا.

مشوار الوداد في دور المجموعات لدوري ابطال افريقيا

حقق نادي الوداد الفوز في اللقاء الأول أمام نظيره نادي ساجرادا اسبيرانسا بثلاثية نظيفة، وفى اللقاء الثاني تلقى الوداد خسارة أمام نظيره بيترو أتلتيكو الانجولي بهدفين مقابل هدف وحيد.