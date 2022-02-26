شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب المصري: الفوز على مازيمبى منحنا دوافع ونسعى لنتيجة إيجابية أمام أوتوهو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب معين الشعباني، المدير الفني للفريق الأول للكرة بالنادي المصرى، عن طموحه فى تحقيق نتيجة إيجابية خلال مباراة الفريق بالجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة الكونفدرالية الأفريقية فى نسختها التاسعة عشرة والتى تجمعه بفريق أوتوهو ممثل الكونغو الديموقراطية، مؤكدًا احترامه التام لفريق أوتوهو والذي ظهر بمستوى طيب للغاية خلال مباراتيه السابقتين أمام مازيمبي والقطن واللتين غاب عنه التوفيق خلالهما بشكل كبير.

ويختتم فريق المصرى استعداداته اليوم لمواجهة أوتوهو الكونغولي فى الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية بنسختها التاسعة عشرة، والتي تجمع الفريقين فى السادسة مساء غد الأحد بالعاصمة الكونغولية كينشاسا.

وأشار معين الشعباني إلى أن الفوز على فريق مازيمبي صاحب التاريخ الكبير فى المعترك الأفريقي خلال المباراة الماضية يعطي الفريق دافعًا كبيرًا، مشيرًا إلى أنه رغم سعادته بهذا الفوز إلا أنه طالب لاعبيه بغلق صفحة تلك المباراة والتركيز في المباريات الأربع المقبلة للفريق بدور المجموعات، مؤكدا أن الفريق يركز بشكل كبير فى كل مباراة على حدة، سعيًا للخروج بأفضل نتيجة إيجابية فى كافة المباريات.

وأشاد معين الشعباني بمستوى فريق أوتوهو سواء خلال مبارياته ببطولة كأس الكونفدرالية أو ببطولة الدوري التى يحتل خلالها المركز الثاني بفارق نقطتين فقط عن ليوباردز صاحب المركز الأول.

جاءت تلك التصريحات في المؤتمر الصحفي والذي عُقد اليوم بقاعة المؤتمرات الصحفية باستاد الشهداء بعاصمة الكونغو الديموقراطية "كينشاسا" والذي أداره المنسق الإعلامي للمباراة الكونغولي إيمانويل كابا.

من جانبه، أكد أحمد شديد قناوي، قائد فريق المصري، أن الجميع داخل الفريق يهدف إلى تصدر المجموعة الثالثة ومن ثم الصعود لدور الثمانية من بطولة كأس الكونفيدرالية الأفريقية وذلك رغم صعوبة المنافسة مع فرق المجموعة الثلاثة مازيمبي والقطن وأوتوهو، مشيرًا إلى أن المدير الفني للفريق معين الشعباني يعطي للاعبين الحافز دائمًا من أجل تحقيق الفوز أيا كان المنافس ، مضيفًا أن تحقيق الفوز على مازيمبي جاء ليؤكد أن المصري يضم مجموعة كبيرة من اللاعبين المتميزين والقادرين على الوصول لأبعد مدى بالبطولة ، مختتمًا حديثه بالتأكيد على احترام الجميع التام لفريق أوتوهو صاحب الأداء القوى خلال مبارياته الماضية.

ومن المقرر أن يضع معين الشعباني الخطة النهائية لإسقاط بطل الكونغو والحفاظ على صدارة المجموعة التي يهيمن عليها الفريق البورسعيدي برصيد 4 نقاط، بعد فوزه في الجولة الأخيرة على نظيره مازيمبي بهدفين نظيفين في المباراة التي جمعت الفريقين بالإسكندرية.