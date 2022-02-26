شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة الزمالك تعود إلى القاهرة فى الثامنة مساء غدٍ بعد مواجهة الوداد المغربي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعود بعثة فريق الزمالك من المغرب إلى القاهرة فى الثامنة مساء غد الأحد، بعد الانتهاء من مواجه الوداد البيضاوى فى اللقاء المقرر له التاسعة مساء اليوم، السبت، ضمن الجولة الثالثة لدور المجموعات بدوري الأبطال الأفريقى، وتستغرق رحلة الطيران 5 ساعات من المغرب إلى القاهرة، حيث تنتقل البعثة فى رحلة عادية بعد تعذر السفر بطائرة خاصة نظرا لظروف الطيران.