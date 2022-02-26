شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة الزمالك تعود إلى القاهرة فى الثامنة مساء غدٍ بعد مواجهة الوداد المغربي والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - تعود بعثة فريق الزمالك من المغرب إلى القاهرة فى الثامنة مساء غد الأحد، بعد الانتهاء من مواجه الوداد البيضاوى فى اللقاء المقرر له التاسعة مساء اليوم، السبت، ضمن الجولة الثالثة لدور المجموعات بدوري الأبطال الأفريقى، وتستغرق رحلة الطيران 5 ساعات من المغرب إلى القاهرة، حيث تنتقل البعثة فى رحلة عادية بعد تعذر السفر بطائرة خاصة نظرا لظروف الطيران.
ووافقت الجهات الأمنية بالمغرب، بالتنسيق مع الاتحاد الأفريقي، على حضور 40 ألف مشجع خلال مباراة الوداد البيضاوى المغربى أمام الزمالك.
وشهدت الساعات الأخيرة قبل المباراة قيام لاعبى الزمالك بالتبرع بذبح عجل فى النادي بميت عقبة وتوزيعه على عمال النادى والفقراء بهدف التخلص من حالة النحس التي لازمت الفريق خلال المباريات الأخيرة سواء فى مباريات أفريقيا أو الدوري، حيث تعادل الأبيض مع بترو أتلتيكو 2/2 بالقاهرة، ثم تعادل مع ساجرادا الأنجولي سلبيا، وخسر من سموحة فى الدوري واهتزت العروض بقوة خلال الأيام الماضية.