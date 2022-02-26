شكرا لقرائتكم خبر عن برة الملعب.. أحمد عبد الرؤوف: هوايتى السفر وبحب شيرين وتامر عاشور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعيدًا عن الرياضة وملاعبها وصالات المنافسات هناك جانب آخر فى حياة اللاعبين والمدربين على صعيد الألعاب الفردية أو الجماعية، هذا الجانب يتجرد فيه اللاعب أو المدرب من البطولات والألقاب التى حققها، ويظهر من خلاله الاهتمام بحياته الشخصية وهواياته، ونجم اليوم فى برة الملعب أحمد عبد الرؤوف نجم الزمالك السابق.

القراءة والرسم.

لا مش بدخل المطبخ ولو دخلت بعمل فطار فقط.

مفيش.

أحمد حلمى.

شيرين وتامر عاشور.

وكيل نيابة.

أحمد حلمى.

بحب الفورمال ولكن الكاجوال بحكم شغلى والتدريب.