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برة الملعب.. أحمد عبد الرؤوف: هوايتى السفر وبحب شيرين وتامر عاشور

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القاهرة - سامية سيد - بعيدًا عن وملاعبها وصالات المنافسات هناك جانب آخر فى حياة اللاعبين والمدربين على صعيد الألعاب الفردية أو الجماعية، هذا الجانب يتجرد فيه اللاعب أو المدرب من البطولات والألقاب التى حققها، ويظهر من خلاله الاهتمام بحياته الشخصية وهواياته، ونجم اليوم فى برة الملعب أحمد عبد الرؤوف نجم الزمالك السابق.

 

ما هوايتك المفضلة بعيدا عن الرياضة؟ 

القراءة والرسم. 

 

بتدخل المطبخ؟ 

لا مش بدخل المطبخ ولو دخلت بعمل فطار فقط.

 

إيه الأكلة التى  تتميز فيها ؟ 

مفيش.

 

من نجمك المفضل؟ 

أحمد حلمى.

 

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من مطربك المفضل ؟

شيرين وتامر عاشور. 

 

لو لم تكن لاعبا كنت تتمنى تكون أيه؟

وكيل نيابة.

 

مين من نجوم السينما كنت تتمنى تكون مثله ؟

أحمد حلمى.

 

بتحب الملابس الكاجوال و لا الفورمال ؟

بحب الفورمال ولكن الكاجوال بحكم شغلى والتدريب.

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مروان الهواري

مروان الهواري

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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