شكرا لقرائتكم خبر عن برة الملعب.. أحمد عبد الرؤوف: هوايتى السفر وبحب شيرين وتامر عاشور والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - بعيدًا عن الرياضة وملاعبها وصالات المنافسات هناك جانب آخر فى حياة اللاعبين والمدربين على صعيد الألعاب الفردية أو الجماعية، هذا الجانب يتجرد فيه اللاعب أو المدرب من البطولات والألقاب التى حققها، ويظهر من خلاله الاهتمام بحياته الشخصية وهواياته، ونجم اليوم فى برة الملعب أحمد عبد الرؤوف نجم الزمالك السابق.
ما هوايتك المفضلة بعيدا عن الرياضة؟
القراءة والرسم.
بتدخل المطبخ؟
لا مش بدخل المطبخ ولو دخلت بعمل فطار فقط.
إيه الأكلة التى تتميز فيها ؟
مفيش.
من نجمك المفضل؟
أحمد حلمى.
من مطربك المفضل ؟
شيرين وتامر عاشور.
لو لم تكن لاعبا كنت تتمنى تكون أيه؟
وكيل نيابة.
مين من نجوم السينما كنت تتمنى تكون مثله ؟
أحمد حلمى.
بتحب الملابس الكاجوال و لا الفورمال ؟
بحب الفورمال ولكن الكاجوال بحكم شغلى والتدريب.