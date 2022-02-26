شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يتفوق على صن داونز فى القيمة السوقية قبل صدام الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد فريق الأهلي لخوض مباراة صن داونز الجنوب أفريقي فى التاسعة مساء اليوم السبت، باستاد القاهرة فى الجولة الثالثة للمجموعة الأولى لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

وتبلغ القيمة السوقية لفريق الاهلى 31.85 مليون يورو بينما تبلغ القيمة السوقية لفريق صن دوانز بطل جنوب أفريقيا 23.38 مليون يورو وفقاً لموقع ترانسفير ماركت.

تأهل النادي الأهلي إلى دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا بعد التغلب على الحرس الوطني بطل النيجر، عقب التعادل فى النيجر بهدف لكل فريق، والفوز بـ6 أهداف مقابل هدف ليتأهل الفريق بمجموع المباراتين 7/ 2، واستهل الأهلي مشواره فى دور المجموعات بالتعادل سلبياً أمام الهلال السوداني.

تأهل صن داونز إلى دور المجموعات بعد التعادل مع فريق مانيما يونيون في مباراة الذهاب بنتيجة 2/2، قبل أن يفوز في مباراة العودة بنتيجة 2/0، وفي دور المجموعات فاز صن داونز في اللقاء الأول على الهلال السوداني بنتيجة 1/0 قبل أن يتعادل مع المريخ في الجولة الثانية سلبياً.