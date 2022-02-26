شكرا لقرائتكم خبر عن سلبية مسحة بيراميدز قبل مواجهة الصفاقسي التونسي والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - جاءت المسحة التي خضع لها جميع أفراد نادى بيراميدز من لاعبين وجهاز فنى وإدارى وطبي سلبية تماما من فيروس كورونا، استعدادا لمواجهة الصفاقسي فى إطار لقاءات كأس الكونفدرالية الأفريقية.
ويحل الصفاقسي التونسي ضيفاً على نظيره نادي بيراميدز في السادسة مساء الأحد باستاد الدفاع الجوى فى إطار لقاءات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية.
ويتواجد بيراميدز في صدارة المجموعة الأولى للبطولة برصيد 6 نقاط بعد فوزين متتاليين على حساب الأهلي طرابلس الليبي وزاناكو الزامبي.
وجاءت قائمة بيراميدز على النحو التالي:
حراسة المرمى: شريف إكرامي - مهدي سليمان
خط الدفاع: علي جبر - أسامة جلال - محمد حمدي - أحمد فتحي - أحمد سامي - حسين السيد
خط الوسط: عمر جابر - إيريك تراوري - إسلام عيسى - رمضان صبحي - محمد صادق - نبيل دونجا - إبراهيم توريه - وليد الكرتي - عبد الله السعيد - إبراهيم عادل - محمود صابر
خط الهجوم: محمود وادي - فاجري لاكاي - دودو الجباس