شكرا لقرائتكم خبر عن سلبية مسحة بيراميدز قبل مواجهة الصفاقسي التونسي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - جاءت المسحة التي خضع لها جميع أفراد نادى بيراميدز من لاعبين وجهاز فنى وإدارى وطبي سلبية تماما من فيروس كورونا، استعدادا لمواجهة الصفاقسي فى إطار لقاءات كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويحل الصفاقسي التونسي ضيفاً على نظيره نادي بيراميدز في السادسة مساء الأحد باستاد الدفاع الجوى فى إطار لقاءات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية.

ويتواجد بيراميدز في صدارة المجموعة الأولى للبطولة برصيد 6 نقاط بعد فوزين متتاليين على حساب الأهلي طرابلس الليبي وزاناكو الزامبي.