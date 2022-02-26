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الامارات | مواعيد مباريات الليلة.. يوم حافل بكرة القدم "عالمي عربي محلي"

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دبي - الإمارات اليوم 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد مباريات الليلة.. يوم حافل بكرة القدم "عالمي عربي محلي" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - دوري أبطال أفريقيا

الترجي - النجم الساحلي 17:00
الوداد - الزمالك 23:00
الأهلي - صن داونز 23:00


ليدز يونايتد - توتنهام 16:30
مانشستر يونايتد - واتفورد 19:00
إيفرتون - مانشستر سيتي 21:30


فاليكانو - 21:30
أتبتيكو مدريد - سلتا فيغو 00:00

الدري الإيطالي
إمبولي - يوفنتوس 21:05

الدوري الألماني
اينتراخت - بايرن ميونيخ 21:30

الدوري الفرنسي
باريس سان جيرمان - سانت إيتيان 00:00


الدوري الإماراتي
الوحدة - الوصل 17:30
بني ياس - الظفرة 17:30
الشارقة - شباب الأهلي 20:00

الدوري السعودي
الهلال - الحزم 19:25
النصر - أبها 19:25
الأهلي - الاتحاد 22:00

 

 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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