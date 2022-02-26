الامارات | مدرب مانشستر: راشفورد غير سعيد

شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب مانشستر: راشفورد غير سعيد والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال المدرب المؤقت لمانشستر يونايتد الألماني رالف رانجنيك إن مهاجم فريقه ماركوس راشفورد "غير سعيد" بسبب تراجع مستوى أدائه، ولكن المدرب الألماني حثه على السير على خطى زميله جيدون سانشو الذي يقدم أداءً متميزاً في الآونة الأخيرة.

وعاد راشفورد إلى الملاعب في أكتوبر الماضي، بعد خضوعه لعملية جراحية في الكتف، وقدم أداءً سيئاً للغاية هذا الموسم، وظهر بصورة غير مرضية تماماً، خلال تعادل فريقه 1-1 مع أتلتيكو مدريد الإسباني في دوري أبطال أوروبا الأسبوع الماضي.

وقال رانجنيك في مؤتمر صحفي: أنا على ثقة تامة بأنه غير سعيد بأدائه الحالي، لكن الكلام في تفاصيل الأمر، في كل أسبوع لا يفيد، وخلال التدريبات يكون في أفضل حال، وهذا هو سبب قراري بإشراكه في مواجهة أتلتيكو مدريد، والآن نحن نريد تقديم الأداء الذي يقدمه في التدريب خلال مباريات الدوري الإنجليزي، وهذه هي الخطوة التالية التي يتعين عليه القيام به.

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