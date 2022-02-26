الامارات | الكاميروني ديا بتوج بالنزال الرئيس للنسخة الإفريقية من (محاربي الإمارات)

شكرا لقرائتكم خبر عن الكاميروني ديا بتوج بالنزال الرئيس للنسخة الإفريقية من (محاربي الإمارات) والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 26 فبراير 2022

أسدل الستار على منافسات النسخة الأفريقية الأولى من بطولة "محاربي الإمارات) للفنون القتالية المختلطة (25)، بفوز الكاميروني جورليس ديا في النزال الرئيس على حساب الجنوب افريقي سنديلي مانجيجيلا، بإجماع الحكام ضمن وزن الريشة، في البطولة التي أقيمت بصالة الإتحاد أرينا بجزيرة ياس في العاصمة ابوظبي، بمشاركة 20 مقاتلاً ومقاتلة، خاضوا 10 نزالات مثيرة تجاوب معها الجمهور لتؤكد انطلاقتها الواعدة.

وحضر منافسات اليوم الأول للبطولة محمد بن دلموك الظاهري رئيس لجنة الفنون القتالية في اتحاد الإمارات للجوجيتسو والـ MMA، والبريطاني كريث براوان رئيس الإتحاد الدولي للفنون القتالية المختلطة ومسؤولين آخرين.

وفي باقب النزالات بينما فاز لاعب جزر القمر سمير فايدين على المغربي هشام رشيد بالضربة القاضية الفنية في وزن الديك،

وتغلب المصري إسلام سياحة على النيجيري ديدي الونو بالضربة القاضية الفنية في وزن المتوسط، فيما فاز المصري أحمد سامي،على المغربي يسري القروعي بقرار الحكام بعد أداء متقارب. وتمكن المغربي سفيان بوكيشو من الفوز على النيجيري بيلو اديتو عن طريق الخنقة الفنية في وزن الثقيل، وتفوق الكنغولي جونثان بوسوكو على المصري محمد حسن بالضربة القاضية،

وفاز الكاميروني ويلسون فاريلا على السنغالي ديمبا سيك في وزن الخفيف. وضمن نزال السيدات تغلبت النيجيرية أيوني رازافيارسون على الكاميرونية اليس باجماع الحكام في وزن الديك.

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