الامارات | "الشراعية 60 قدما" تبحر في شواطئ دبي غداً

شكرا لقرائتكم خبر عن "الشراعية 60 قدما" تبحر في شواطئ دبي غداً والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تشهد شواطئ دبي في الواحدة والنصف من ظهر يوم غد تظاهرة رياضية بحرية تراثية كبيرة مع إنطلاق سباق الجولة الأولى من بطولة دبي للسفن الشراعية المحلية 60 قدما والذي ينظمه نادي دبي الدولي للرياضات البحرية ضمن روزنامة الفعاليات في الموسم الرياضي البحري 2021-2022.

ويأخذ السباق أهمية قصوى عند النواخذة والملاك والبحارة لأنه يمثل أول سباقات بطولة دبي للسفن الشراعية المحلية 60 قدما منذ ختام الموسم المنصرم 2020-2021 كما يأتي كمحطة من اجل الاعداد للحدث الأبرز والأهم هذا الموسم سباق القفال السنوي للمسافات الطويلة من جزيرة صير بونعير وحتى شواطئ جميرا.

ومن المقرر أن ينظم نادي دبي الدولي للرياضات البحرية ثلاث سباقات في بطولة دبي للسفن الشراعية المحلية 60 قدما منها الجولة الأولى اليوم فيما سيتم تحديد موعد الجولة الثانية قريبا على تكون الجولة الثالثة مسك ختام الموسم مع اغلى البطولات سباق القفال للمسافات الطويلة من جزيرة صير بونعير وحتى شواطئ دبي في نسخته الحادية والثلاثين خلال شهر مايو المقبل

ويشارك في الجولة الأولى 77 سفينة اكد نواخذتها وملاكها المشاركة في السباق والذي يأتي مع اكمال سباقات هذه الفئة 30 عاما حيث سيسعون جميعهم الى الوصول الى خط النهاية والمنافسة على ناموس السباق والحصول على مراكز المقدمة.

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