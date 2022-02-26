ما هو موعد مباراة نهضة بركان وسيمبا في كأس الكونفدرالية ؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 26 فبراير 2022

متابعات_الخليج 365

يستضيف فريق نهضة بركان المغربي نظيره سيمبا التنزاني يوم الأحد، في صدام مرتقب بالمجموعة الرابعة من كأس الكونفدرالية الأفريقية 2022.



ويمتلك نهضة بركان 3 نقاط في المركز الثاني بالمجموعة الرابعة لكأس الكونفدرالية، بفارق نقطة واحدة خلف سيمبا متصدر الترتيب.

يلتقي فريق نهضة بركان بطل نسخة 2020 مع ضيفه سيمبا يوم الأحد 27 فبراير/ شباط 2022 على الملعب البلدي، وسط حضور جماهيري.

تنطلق المباراة في تمام 10 مساء بتوقيت مكة المكرمة، الثامنة مساء بتوقيت المغرب.

تبث منافسات بطولة الكونفدرالية الأفريقية عبر قنوات بي إن سبورتس بشكل حصري في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

ترتيب مجموعة نهضة بركان في كأس الكونفدرالية الأفريقية

سيمبا التنزاني - 4 نقاط

أسيك الإيفواري - 3 نقاط

نهضة بركان المغربي -3 نقاط

الحرس الوطني النيجري - نقطة واحدة