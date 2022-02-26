كأس الكونفدرالية.. تعرف على موعد مباراة أوثو دويو والمصري

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 26 فبراير 2022

متابعات_الخليج 365

يخرج فريق المصري البورسعيدي، لمواجهة نظيره أوثو دويو الكونغولي يوم الأحد في المجموعة الثالثة لكأس الكونفدرالية الأفريقية 2022.



ويمتلك المصري 4 نقاط على رأس المجموعة الثالثة، بينما يحتل أوثو المركز الأخير في منافسات كأس الكونفدرالية الأفريقية برصيد نقطة واحدة.

يلتقي فريق المصري مع مضيفه الكونغولي أوثو دويو، مساء يوم الأحد 27 فبراير/شباط 2022.

وتنطلق المباراة المرتقبة في تمام الساعة 7 مساء بتوقيت مكة المكرمة، السادسة مساء بتوقيت القاهرة.

تبث منافسات بطولة الكونفدرالية الأفريقية عبر قنوات بي إن سبورتس بشكل حصري في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

ترتيب مجموعة المصري في كأس الكونفدرالية الأفريقية

المصري - 4 نقاط

مازيمبي الكونغولي - 3 نقاط

القطن الكاميروني - نقطتان

أوثو دويو الكونغولي - نقطة واحدة