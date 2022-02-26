بولندا ترفض مواجهة منتخب روسيا في تصفيات كأس العالم

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 26 فبراير 2022

قال سيزاري كوليسا رئيس الاتحاد البولندي لكرة القدم، اليوم السبت، إن بلاده لن تلعب مباراتها المقبلة بتصفيات كأس، العالم 2022، أمام روسيا، الشهر المقبل، بسبب غزو القوات الروسية أراضي جارتها أوكرانيا.



وأشار كوليسا إلى أن الاتحاد البولندي لكرة القدم يجري حاليًا محادثات مع نظيريه في السويد، وجمهورية التشيك، حول ملحق تصفيات كأس العالم المقرر في مارس/ آذار المقبل.

وكتب كوليسا عبر موقع ”تويتر“: ”في ضوء تصعيد الهجوم الروسي على أوكرانيا، فإن المنتخب الوطني البولندي لن يلعب مباراته المقبلة أمام منتخب الجمهورية الروسية“.

وأضاف المسؤول البولندي: ”هذا هو القرار المناسب الوحيد، ونحن نجري محادثات مع اتحادي كرة القدم في السويد، وجمهورية التشيك، لاتخاذ موقف موحد“.

ومن المقرر أن تستضيف روسيا منتخب بولندا في قبل نهائي ملحق تصفيات كأس العالم، يوم 24 مارس/ آذار الجاري، وإذا تقدم منتخبها فإنها ستستضيف السويد أو التشيك في النهائي في 29 من الشهر نفسه.