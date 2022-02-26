شكرا لقرائتكم خبر عن 10 غيابات تحاصر الأهلى أمام صن داونز بدوري الأبطال الليلة.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلتقي الأهلي مع صن داونز الجنوب أفريقي فى التاسعة مساء اليوم، السبت، باستاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويغيب عن الأهلى أمام صن دوانز كل من: أكرم توفيق وعمار حمدي وصلاح محسن وبدر بانون وأحمد نبيل كوكا وأيمن أشرف للإصابة، فيما يغيب حمزة علاء ومحمود متولي ووليد سليمان وأحمد سيد غريب لأسباب فنية.

وأسند الاتحاد الأفريقي لكرة القدم مهمة إدارة مباراة الأهلي وصن داونز إلى طاقم تحكيم مغربي بقيادة الحكم الدولي رضوان جيد، ويعاونه كل من، لحسن ازكاو مساعد أول، ومصطفي اكاركاد مساعد ثان وسمير الكزاز حكم رابع.

وجاءت قائمة الأهلي لمباراة الليلة كالتالي: محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير ورامي ربيعة وياسر إبراهيم وحمدي فتحي وحسام حسن ومحمد شريف وحسين الشحات وأليو ديانج وعمرو السولية ومحمد مجدي أفشة ومحمود وحيد وعلي معلول ومحمد محمود وبيرسي تاو ومحمد عبد المنعم وطاهر محمد طاهر وكريم فؤاد ولويس ميكيسوني ومحمد هاني وأحمد عبد القادر.

وبذلك تشهد قائمة الأهلي عودة كل من محمد عبد المنعم وعلى معلول وبيرسي تاو بعدما غاب الثلاثي عن قائمة الأحمر فى مباراة المقاصة الأخيرة بالدوري التى فاز فيها الأهلي برباعية نظيفة، وإن كان بيرسي تاو غائبا عن مباريات الفريق منذ فترة.