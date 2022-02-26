شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا تخبئ المواجهة الـ11 بين الأهلى وصن داونز فى دوري أبطال أفريقيا؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض فريق الأهلي اختباراً قوياً وصعباً عندما يستضيف صن داونز الجنوب أفريقى فى التاسعة مساء اليوم، السبت، باستاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا، فى قمة ونهائي مبكر بين بطل آخر نسختين في دوري الأبطال وبطل جنوب أفريقيا.

لعب الأهلي مع صن داونز عشر مباريات جميعها فى بطولة دوري أبطال أفريقيا، بدأت في نهائي دوري الأبطال 2001 والتي فاز فيها الأهلي بالبطولة، وآخرها دور الثمانية في البطولة الماضية 2021، والتي فاز الأهلي بلقبها

فاز الأهلي على صن داونز في خمس مباريات وتعادل الفريقان فى أربع مباريات، وفاز صن داونز في مباراة وحيدة، وأحرز الأهلي 15 هدفا وأحرز صن داونز عشرة أهداف.

وأبرز نتائج صن داونز في دوري أبطال أفريقيا الفوز بالبطولة مرة واحدة عام 2016، وخسارة نهائي دوري الأبطال 2001 أمام الأهلي.

تأهل النادي الأهلي إلى دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا بعد التغلب على الحرس الوطني بطل النيجر، عقب التعادل فى النيجر بهدف لكل فريق، والفوز بـ6 أهداف مقابل هدف ليتأهل الفريق بمجموع المباراتين 7/ 2، واستهل الأهلي مشواره في دور المجموعات بالتعادل سلبياً أمام الهلال السوداني وتأجلت مباراته فى الجولة الاولى مع المريخ بسبب المشاركة فى كأس العالم للأندية.

فيما تأهل صن داونز إلى دور المجموعات بعد التعادل مع فريق مانيما يونيون في مباراة الذهاب بنتيجة 2/2، قبل أن يفوز في مباراة العودة بنتيجة 2/0، وفي دور المجموعات فاز صن داونز في اللقاء الأول على الهلال السوداني بنتيجة 1/0 قبل أن يتعادل مع المريخ في الجولة الثانية سلبياً.