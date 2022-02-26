شكرا لقرائتكم خبر عن كواليس غرفة الملابس ..مقطع فيديو يقنع إيفونا بالانتقال للأهلى والان مع تفاصيل الخبر
قال الجابوني ماليك إيفونا، مهاجم الأهلي الأسبق، إن الفترة التي قضاها بين جدران القلعة الحمراء من أفضل الفترات فى مشواره الكروي، موضحاً فى تصريحات تليفزيونية سابقة، أن استقبال جمهور الأهلي له من أفضل اللحظات التى عاشها.
وأضاف إيفونا فى تصريحات تليفزيونية سابقة، لم أكن أفكر فى الرحيل من المغرب، كنت أعيش أوقاتا جيدة فى نادي الوداد، لم أكن أعرف حجم الأهلي، حينما تحدث معى هيثم عرابي مدير التعاقدات السابق بالأهلي في المرة الأولى رفضت وتمسكت بالاستمرار فى المغرب.
وتابع إيفونا، "لم يستسلم هيثم عرابي وتحدث معى مرة أخرى وأرسل لي بعض مقاطع الفيديو والأفلام المصوّرة عن تاريخ الأهلي ومنشآت النادى واستاد كرة القدم، فوجئت بحجم النادي وقررت الانتقال إلى الفريق.. وهنا بدأت حكايتي مع النادي الأهلي".