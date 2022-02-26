شكرا لقرائتكم خبر عن كواليس غرفة الملابس ..مقطع فيديو يقنع إيفونا بالانتقال للأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دائمًا ما تشهد غرفة خلع ملابس الأندية العديد من الكواليس التى يتم الكشف عن بعضها، فيما يتبقّى الكثير منها بمثابة أسرار لا يعلم عنها أحد شيئاً، وغالباً ما يكون لهذه الكواليس دور كبير فى العديد من القرارات المهمة التى قد تؤثر فى مستقبل بعض اللاعبين، لأن غرفة ملابس الفرق تُعد "المطبخ" الذى تخرج منه الشرارة الأولى لقرارات مهمة وتعليمات قوية ويكون لها دور كذلك فى تحقيق الانتصارات والصعود إلى منّصة التتويج، كما يكون لها دور كذلك فى استقبال الهزائم وخسارة البطولات، كما تشهد غرفة الملابس مناقشات صاخبة أحياناً ووصلات هزار أحيانا أخرى، لذا سنقدم فى سياق التقرير التالى كواليس بعض ما يحدث فى غرف الملابس بالكرة المصرية.

قال الجابوني ماليك إيفونا، مهاجم الأهلي الأسبق، إن الفترة التي قضاها بين جدران القلعة الحمراء من أفضل الفترات فى مشواره الكروي، موضحاً فى تصريحات تليفزيونية سابقة، أن استقبال جمهور الأهلي له من أفضل اللحظات التى عاشها.

وأضاف إيفونا فى تصريحات تليفزيونية سابقة، لم أكن أفكر فى الرحيل من المغرب، كنت أعيش أوقاتا جيدة فى نادي الوداد، لم أكن أعرف حجم الأهلي، حينما تحدث معى هيثم عرابي مدير التعاقدات السابق بالأهلي في المرة الأولى رفضت وتمسكت بالاستمرار فى المغرب.

وتابع إيفونا، "لم يستسلم هيثم عرابي وتحدث معى مرة أخرى وأرسل لي بعض مقاطع الفيديو والأفلام المصوّرة عن تاريخ الأهلي ومنشآت النادى واستاد كرة القدم، فوجئت بحجم النادي وقررت الانتقال إلى الفريق.. وهنا بدأت حكايتي مع النادي الأهلي".