شكرا لقرائتكم خبر عن موسيمانى يكشف للاعبى الأهلى مصدر خطورة صن داونز قبل صدام الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حذر بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي لاعبي الفريق من ترك مساحات واسعة أمام لاعبي صن داونز الجنوب أفريقي خلال مباراة الليلة بدوري أبطال أفريقيا.

وقال موسيماني للاعبي الأهلي خلال محاضراته الأخيرة معهم، إن لاعبي صن داونز يتميّزون بالقدرة على التحرك السريع، ولديهم مهارات فردية تساعدهم على غزو المنافس لو وجدوا المساحات الواسعة.

ويلتقي الأهلي مع صن داونز فى التاسعة مساءً باستاد القاهرة فى الجولة الثالثة للمجموعة الأولى بدوري أبطال أفريقيا.

وشدد المدير الفني للأهلي على لاعبيه بضرورة إغلاق أى مساحات أمام المنافس الجنوب أفريقي وعدم ترك الفرصة لهم من أجل التسديد أو المراوغة.

واستعد فريق الأهلى جيدا لمباراته الليلة ضد صن داونز من خلال التدرب بدون راحة عقب الانتهاء من مباراته ضد المقاصة الثلاثاء الماضى بالدوري.

وجاءت قائمة الأهلي لمباراة الليلة كالتالي: محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير ورامي ربيعة وياسر إبراهيم وحمدي فتحي وحسام حسن ومحمد شريف وحسين الشحات وأليو ديانج وعمرو السولية ومحمد مجدي أفشة ومحمود وحيد وعلي معلول ومحمد محمود وبيرسي تاو ومحمد عبد المنعم وطاهر محمد طاهر وكريم فؤاد ولويس ميكيسوني ومحمد هاني وأحمد عبد القادر، وبذلك تشهد قائمة الأهلي عودة كل من محمد عبد المنعم وعلى معلول وبيرسي تاو بعدما غاب الثلاثي عن قائمة الأحمر في مباراة المقاصة الأخيرة بالدوري التى فاز فيها الأهلي برباعية نظيفة، وإن كان بيرسي تاو غائبا عن مباريات الفريق منذ فترة.