شكرا لقرائتكم خبر عن 40 ألف مشجع فى مباراة الوداد المغربي ضد الزمالك بدورى الأبطال الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وافقت الجهات الأمنية بالمغرب، بالتنسيق مع الاتحاد الأفريقي، على حضور 40 ألف مشجع خلال مباراة الوداد البيضاوي المغربي أمام الزمالك والتى تقام فى التاسعة مساء اليوم، السبت، ضمن منافسات الجولة الثالثة بدورى أبطال أفريقيا.

ويحتاج الزمالك للفوز فى مباراة الليلة لتصحيح الأوضاع بالمجموعة التي يحتل المركز الثالث فيها خلف بترو أتلتيكو الأنجولي المتصدر برصيد 4 نقاط، والوداد المغربي الثاني برصيد 3 نقاط، وساجرادا الأنجولي رابعا برصيد نقطة واحدة.

وشهدت الساعات الأخيرة قبل المباراة قيام لاعبو الزمالك بالتبرع بذبح عجل في النادي بميت عقبة وتوزيعه علي عمال النادي والفقراء بهدف التخلص من حالة النحس التي لازمت الفريق خلال المباريات الأخيرة سواء فى مباريات أفريقيا او الدوري، حيث تعادل الأبيض مع بترو اتليتكو 2/2 بالقاهرة، ثم تعادل مع ساجرادا الانجولي سلبيا، وخسر من سموحة فى الدوري واهتزت العروض بقوة خلال الأيام الماضية.