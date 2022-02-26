شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا يفعل الزمالك أمام أندية المغرب قبل مواجهة الوداد بدوري الأبطال؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدخل فريق الزمالك، فى التاسعة مساء اليوم، تحديا صعبا عندما يواجه الوداد البيضاوي المغربي فى الجولة الثالثة من دور المجموعات لدورى أبطال أفريقيا، فى مباراة لابد فيها من فوز أبناء ميت عقبة وحصد ثلاث نقاط تساعد فى تصحيح الأوضاع لموقفه بدورى المجموعات.

ويحتل الزمالك المركز الثالث فى المجموعة برصيد نقطتين، ويتصدرها بترو أتلتكو الأنجولي برصيد 4 نقاط والوداد بالمركز الثاني 3 نقاط، ثم ساجرادا الأنجولي نقطة واحدة فى المركز الأخير.