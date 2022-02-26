شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا يفعل الزمالك أمام أندية المغرب قبل مواجهة الوداد بدوري الأبطال؟ والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - يدخل فريق الزمالك، فى التاسعة مساء اليوم، تحديا صعبا عندما يواجه الوداد البيضاوي المغربي فى الجولة الثالثة من دور المجموعات لدورى أبطال أفريقيا، فى مباراة لابد فيها من فوز أبناء ميت عقبة وحصد ثلاث نقاط تساعد فى تصحيح الأوضاع لموقفه بدورى المجموعات.
ويمتلك الزمالك تاريخاً حافلاً أمام الفرق المغربية فى البطولات الأفريقية، واجه الفارس الأبيض أندية المغرب فى 21 مباراة حقق الفوز فى 13 مواجهة وتعادل فى خمسة لقاءات وخسر ثلاث مباريات.المواجهة الأولى والأخيرة بين الزمالك وأندية المغرب
بدأ الزمالك مواجهاته أمام الفرق المغربية ضد الجيش الملكي في نصف نهائي بطولة أفريقيا للأندية أبطال الدوري عام 1985، ففاز الأبيض ذهابا 2-0، وخسر إيابا بالنتيجة نفسها، قبل أن تحسم ركلات الترجيح تأهل الفريق العسكري للنهائي.
وكانت آخر مواجهة بين الزمالك وفرق المغرب أمام الرجاء في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا 2020. وفاز الزمالك ذهابا وإيابا: 0-1 في المغرب، ثم 3-1 باستاد القاهرة.