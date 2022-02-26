صالة القناة بالإسماعيلية تستضيف قمة دورى الطائرة بين الأهلي والزمالك

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القاهرة - سامية سيد - تستضيف صالة القناة بالإسماعيلية قمة نهائيات دورى الكرة الطائرة لتحديد البطل بين الأهلى والزمالك يوم 13 مارس المقبل للموسم المحلى 2021 / 2022.

وتنطلق غدا الأحد منافسات المرحلة النهائية من دورى رجال الكرة الطائرة الممتاز للموسم المحلى 2021 / 2022 والتى تقام أول 3 جولات منها على صالة حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر، بينما تقام الجولتان الرابعة والخامسة فى صالة برج العرب بالإسكندرية، فيما تقام آخر جولتين فى صالة القناة بالإسماعيلية.

وتشهد الجولة الأولى المحدد لها الأحد بمواجهات بنى الأهلى مع الطيران وطلائع الجيش مع الاتحاد السكندرى والزمالك مع هليوبوليس وسموحة مع بتروجت.

فيما تقام الجولة الثانية غدا الاثنين بلقاءات بين الأهلى مع الاتحاد السكندرى وسموحة مع هليوبوليس وطلائع الجيش مع الطيران والزمالك مع بتروجت.

وأعلنت لجنة المسابقات باتحاد الكرة الطائرة إقامة لقاء القمة بين الأهلى والزمالك بالدور الثانى من دورى السيدات الممتاز للطائرة يوم 14 مارس المقبل على صالة الأهلى.

ويطمح فريق الأهلي فى الفوز بمواجهات الدور الثانى من أجل مواصلة الزحف والاحتفاظ باللقب، ويسعى فريق نادى الزمالك لتصحيح الأوضاع هذا الموسم من أجل المنافسة على اللقب الذى يستحوذ عليه غريمه التقليدى الأهلى لمدة سنوات عديدة حتى دخل موسوعة جينيس بتحقيقه عدد مرات فوز متتال فى المباريات، وسط طموح الفريق الأبيض فى ملاحقة الأحمر لتحسين الأوضاع خلال المرحلة المقبلة.صالة