شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى بـ"الأبيض" وأوتوهو بـ"الأزرق" فى مباراة الكونفدرالية غداً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد منذ قليل بقاعة كبار الزوار باستاد الشهداء بالعاصمة الكونغولية كينشاسا الاجتماع الفني التنسيقي الخاص بمباراة الجولة الثالثة من المجموعة الثالثة لبطولة الكونفدرالية الأفريقية فى نسختها التاسعة عشرة، والتي تجمع المصري ونظيره فريق أوتوهو ممثل الكونغو برازافيل، والمقرر إقامتها فى السادسة مساء غدٍ الأحد باستاد الشهداء بكينشاسا.

وخلال الاجتماع، الذى ترأسه مراقب المباراة الرواندي، "مايكل جاسينجوا" بحضور المنسق العام الجابوني "ديديه حمزة"، والمنسق الإعلامي الكونغولي، "ايمانويل كابا"، والمنسق الطبي الكونغولي، "أوجست ندوكي" والمنسق الأمني الايفواري ، "أتي كلود"، تم الاتفاق على كافة الترتيبات المتعلقة بالمباراة، حيث سيرتدي المصري القميص الأبيض والشورت الأخضر والجوارب البيضاء ، وسيرتدي حارس المصري اللون البنفسجي، فيما سيرتدي فريق أوتوهو الطاقم الأزرق الكامل، وسيرتدي حارسه القميص البرتقالي.

مثل المصري في المؤتمر محمود جابر، المدير الإداري للفريق والدكتورمجدي الألفي، طبيب الفريق وإبراهيم غانم، مسئول المهمات، فيما حضر المؤتمر كذلك طاقم تحكيم المباراة والذي ينتمي إلى بوركينا فاسو ويقوده حكم الساحة، جون واتارا، ومعه كل من سايدو تياما، "مساعد حكم أول" وحبيب سانو، "مساعد حكم ثاني"، بالإضافة إلى الحكم الرابع، حميدو ديرو.