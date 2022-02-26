شكرا لقرائتكم خبر عن موسيمانى يحذر لاعبى الأهلى من خطورة صن داونز فى موقعة الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حذر الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى، المدير الفنى للأهلى، لاعبى فريقه من خطورة فريق صن داونز قبل مباراة الفريقين فى التاسعة مساء اليوم، السبت، باستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة الثالثة بدور المجموعات بدوري الأبطال الأفريقى، وطالب موسيمانى لاعبيه بعدم الاستهتار بالخصم بداعى التفوق فى المباريات الأخيرة التى جمعت الفريقين بالنسخة السابقة لدوري الأبطال.

وشدد موسيمانى على نجوم الأهلى بضرورة التركيز وتلافى الأخطاء الدفاعية فى ظل امتلاك بطل جنوب أفريقيا سرعات هائلة فى خط هجومه، مشدداً على ضرورة تسجيل هدف مبكر يربك حسابات صن داونز ويفقد لاعبيه الثقة منذ بداية اللقاء.

الأهلي سقط فى فخ التعادل فى أولى مبارياته أمام الهلال، وتأجلت مباراته أمام المريخ بسبب مشاركته فى كأس العالم للأندية، ويطمح للخروج بنقاط المباراة كاملة أمام صن داونز للاقتراب من التأهل للدور القادم في حملته للحفاظ على لقبه.

على الجانب الآخر صن داونز تغلب على الهلال في أولى المباريات وتعادل مع المريخ، وسيطمح للخروج بنتيجة إيجابية أمام الأهلي خارج أرضه، للبقاء على صدارة المجموعة الأولى.