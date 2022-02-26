شكرا لقرائتكم خبر عن خروج أبو القاسم وحمزة من دور الـ64 بكأس العالم للشيش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ودع ثنائى منتخب مصر لسلاح الشيش علاء أبو القاسم وزميله محمد حمزة منافسات فردى كأس العالم التى تستضيفها مصر باستاد القاهرة من دور الـ 64، حيث خسر أبو القاسم من بطل اليابان 15 / 7 وحمزة من بطل إيطاليا 15 / 10.

ومن المقرر أن تقام منافسات الفرق غدا، ويطمح لاعبو الفراعنة بقوة فى تصحيح المسار بحصد ميدالية على صعيد الفرق.

وانتهت مساء أمس مواجهات الأدوار التمهيدية من البطولة وجاءت نتائجها كالتالي:

حصل محمد حسن على المركز الـ 68 بعد خسارته في دور الـ 64 الغير الرئيسي من لاعب بريطانيا كريستجان أرشر بنتيجة 13- 14.

كما حصل محمد عصام على المركز الـ 116 مكرر بعد خسارته في دور الـ 128 الغير رئيسي من لاعب إيطاليا دافيد فليبي بنتيجة 14-15.

وجاء عبد الرحمن حافور في المركز الـ 163، ومازن الميقاتي في المركز الـ 164, وصالح محمد صالح في المركز الـ 165, وتامر زين العابدين في المركز الـ 165 مكرر بعد خروجهم من الأدوار التمهيدية.

وتضم قائمة مصر ثمانية لاعبين هم "علاء أبو القاسم– محمد ماهر حمزة – محمد حسام حسن – محمد عصام الدين – صالح محمد صالح – عبد الرحمن حفور – مازن الميقاتي – تامر زين العابدين الذي يخوض المنافسات على نفقته".

ويضم الجهاز الفني للفراعنة: "أشرف مسعد مدرب - أنس محمود مدرب - مصطفى نهاد مدرب - طه يوسف طبيب المنتخب - أيمن غنيم مدير إداري"، ويشرف على المنتخبات الوطنية أحمد نبيل.