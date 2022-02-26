شكرا لقرائتكم خبر عن 3 خيارات أمام كارتيرون لتعويض غياب طارق حامد أمام الوداد المغربي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعد طارق حامد لاعب وسط فريق الكرة الأول بنادى الزمالك من أبرز وأهم اللاعبين الغائبين عن صفوف فريقه فى مواجهة الوداد المغربى، المقرر لها التاسعة مساء اليوم، السبت، على ملعب مركب محمد الخامس بالدار البيضاء، في مباراة الجولة الثالثة من دور المجموعات بالمجموعة الرابعة في دوري أبطال أفريقيا.

وأصبح مركز وسط الملعب يؤرق الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى منذ غياب طارق حامد بسبب الإصابة التى يعانى منها فى الركبة ويخوض على إثرها برنامجا تأهيليا.

ويوجد أمام المدير الفنى للزمالك ثلاثة خيارات لتعويض غياب طارق حامد، ويتمثل الخيار الأول فى وجود إمام عاشور بجوار محمد عبد الغنى، وهى الطريقة التى خاض بها كارتيرون مواجهة ساجرادا الأنجولى والتى انتهت بالتعادل السلبى بين الفريقين.

وتأتى الطريقة الثانية والتى خاض بها كارتيرون أكثر من مباراة وهى وجود إمام عاشور فى وسط الملعب وبجواره إسلام جابر، خاصة أنه نجح فى القيام بدور لاعب الوسط الدفاعى فى كثير من الأحيان.

أما الطريقة الثالثة، والتى مازال كارتيرون يقوم بدراستها قبل ساعات قليلة من انطلاق المباراة، وهى تواجد أحمد سيد زيزو بجوار إمام عاشور فى وسط ملعب الزمالك، لاسيما أن زيزو أصبح جاهزًا للمشاركة مع فريقه بعد تحول مسحة كورونا إلى سلبية، ويجيد زيزو القيام بالواجبات الدفاعية بجانب الهجومية.

ويمتلك الزمالك في المجموعة الأفريقية نقطتين يحتل بهما المركز الثالث فى المجموعة التي يتصدرها بترو أتلتيكو الأنجولي برصيد 4 نقاط، ويأتى الوداد المغربي ثانيا برصيد 3 نقاط، بينما يتذيل ساجرادا المجموعة بنقطة وحيدة.