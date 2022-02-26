شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يشكل الجهاز الفنى للمنتخب الأولمبى خلال شهر أبريل أو مايو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر مجلس إدارة اتحاد الكرة إعلان تشكيل الجهاز الفنى الجديد للمنتخب الأولمبي، بعد قرار توجيه الشكر لشوقي غريب مدرب الفراعنة وجهازه المعاون، خلال شهر أبريل أو مايو المقبلين.

وقال مصدر فى اتحاد الكرة، "اتفقنا على تشكيل الجهاز الفنى الجديد خلال شهر أبريل أو مايو بحد أقصى، نرغب فى منح الفرصة للجهاز الفني الجديد أن يقيم معسكرات لتجهيز المنتخب بشكل جيد، والأنسب للفراعنة التجمع وقت التوقفات الدولية حتى يتسنى للجهاز الفني ضم اللاعبين من الأندية، وتشهد الفترة المقبلة توقف في يونيو واخر في سبتمبر".

ويخوض منتخب مصر تصفيات بطولة أفريقيا فى أكتوبر المقبل من خلال مواجهتين ذهاب وإياب مع أحد المنتخبات الأفريقية والفائز يخوض منافسات أمم إفريقيا في مارس المقبل.

وكان الاتحاد الأفريقي لكرة القدم الكاف قرر إعفاء المنتخب الأولمبي من خوض الدور التمهيدي لكونه حامل اللقب فى 2019 تحت قيادة شوقي غريب.