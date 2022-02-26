شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يتفوق على الوداد المغربى فى القيمة التسويقية قبل مواجهة الأبطال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض الزمالك مواجهة مصيرية أمام الوداد المغربي فى الجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا فى التاسعة مساء اليوم، السبت على ملعب محمد الخامس.

ويحتل الزمالك المركز الثالث فى المجموعة برصيد نقطتين من التعادل مع بيترو أتلتيكو وساجرادا الأنجوليين، على الترتيب، بينما يحتل الوداد المركز الثانى برصيد 3 نقاط من فوز وحيد على ساجرادا.

وتبلغ القيمة التسويقية للزمالك 21.40 مليون يورو، فيما تبلغ القيمة التسويقية لنادى الوداد المغربى 13.40 مليون يورو

خاض نادي الزمالك لقاءين في دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا، تعادل في اللقاء الأول أمام نظيره بترو أتلتيكو الأنجولي بهدفين مقابل هدفين على استاد القاهرة الدولي، وفي اللقاء الثاني تعادل الزمالك سلبياً أمام نظيره نادي ساجرادا اسبيرانسا في أنجولا.

حقق نادي الوداد الفوز في اللقاء الأول أمام نظيره نادي ساجرادا اسبيرانسا بثلاثية نظيفة، وفى اللقاء الثاني تلقى الوداد خسارة أمام نظيره بيترو أتلتيكو الانجولي بهدفين مقابل هدف وحيد.