مباشر بعد قليل .. مصر وكينيا في تصفيات كأس العالم لكرة السلة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

زوار الخليج 365 الكرام تابعو معنا بعد قليل بث مباشر لثاني مباريات منتخب مصر بالمرحلة الأولى من تصفيات كأس العالم لكرة السلة.

ويواجه منتخب مصر منتخب كينيا الساعة الثانية عصراً في الجولة الثانية من المجموعة الرابعة .

وخسر منتخب مصر أولى مبارياته بالمرحلة الأولى من تصفيات كأس العالم أمام منتخب السنغال بنتيجة ٧٥/٥٧ فيما خسر منتخب كيميا أمام الكونغو الديمقراطية بنتيجة 66-56.

وفقد منتخب مصر عملاقه عمر طارق بسبب الإصابة في الركبة ليلحق بعمر هشام الذي تعرض لنفس الإصابة قبل انطلاق البطولة.

ويتواجد المنتخب المصري في المجموعة الرابعة بتصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم رفقة كل من: السنغال، كينيا، والكونغو الديمقراطية، ويتأهل أصحاب المراكز الثلاثة الأولى من كل مجموعة للمرحلة الثانية والأخيرة من التصفيات.

وتقام المباريات خلال الفترة من ٢٥ وحتى ٢٧ من شهر فبراير الجاري، في السنغال .