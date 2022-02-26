مصدر لمصراوي: كيروش يستقر على ضم محمد هاني لقائمة المنتخب أمام السنغال

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

أفاد مصدر بأن المدير الفني البرتغالي للمنتخب الوطني، كارلوس كيروش، قد أبدى إعجابه بمستوى الظهير الأيمن للنادي الأهلي محمد هاني.

وأشار المصدر في تصريحات خاصة لمصراوي، إلى أن كيروش قد استقر على ضم محمد هاني لقائمة المنتخب التي سيخوض بها مباراتي السنغال حال استمر على المستوى ذاته.

ويُعاني المنتخب الوطني في مركز الظهير الأيمن بعد إصابة اللاعب أحمد توفيق خلال مشاركته بمنافسات النسخة المنصرمة من كأس أمم أفريقيا، ليُشرك كيروش اللاعب عمر كمال بدلاً منه وفي تارة أخرى إمام عاشور.

ويستعد المنتخب الوطني لمواجهة نظيره السنغالي، في شهر مارس المقبل في مباراتي حصم بطاقة التأهل للنسخة المقبلة من بطولة كأس العالم.