قبل مواجهة مصطفى محمد لبرشلونة.. ماذا فعل المصريون أمام عملاق كتالونية؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عز الكلاوي:

أسفرت قرعة دور الـ16 من الدوري الأوروبي، عن مواجهة فريق جالطة سراي التركي المحترف في صفوفه مصطفى محمد، مع برشلونة الإسباني.

ومن المنتظر أن تكون مباراة الذهاب بين برشلونة وجالطة سراي في الكامب نو يوم 10 مارس القادم، على أن تكون مباراة الإياب في تركيا يوم 17 من نفس الشهر.

وأصبح مصطفى محمد مهاجم منتخب مصر وجالطة سراي التركي، أمام محاولة مصرية جديدة لهز شباك برشلونة.

سبق وأن سجل أربعة لاعبين مصريين أهدافًا في شباك الفريق الكتالوني وهم:

طه إسماعيل

يعد لاعب الأهلي السابق هو أول لاعب مصري سجل هدفًا في شباك برشلونة

وجاء هدف طه إسماعيل في المباراة الودية التي جمعت بين الأهلي وبرشلونة عام 1961، وانتهت بفوز كبير للفريق الكتالوني بـ6 أهداف مقابل هدف.

أحمد حسام ميدو

أثناء احترافه في صفوف أياكس أمستردام الهولند، التقى ميدو بفريق برشلونة في مباراة ودية، ضمن منافسات بطولة أمستردام.

ونجح ميدو في تسجيل هدفًا بشباك برشلونة، في المباراة التي انتهت بفوز أياكس بأربعة أهداف مقابل ثلاثة.

ويعد ميدو، هو اللاعب المصري الوحيد، الذي سجل في شباك برشلونة، في مباراة انتهت بفوز فريقه في النهاية.

هاني العجيزي

أثناء مشاركة الأهلي في بطولة ويمبلي الودية عام 2009، مع كل من برشلونة، وتنوتنهام الإنجليزي، وسيلتيك الأسكتلندي.

العجيزي نجح في هز شباك فريق برشلونة، وتسجيل هدف الأهلي الوحيد في المباراة التي انتهت بفوز الفريق الكتالوني بأربعة أهداف مقابل هدف.

محمد النني

يعد لاعب آرسنال الإنجليزي، آخر لاعب مصري يهز شباك برشلونة، الوحيد الذي يسجل هدفًا في ملعب الكامب نو، والوحيد الذي سجل في شباك الفريق الكتالوني بمباراة رسمية.

وسجل النني هدفه في مباراة إياب دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا 2016، وانتهت المباراة بفوز برشلونة بثلاث أهداف مقابل هدف.