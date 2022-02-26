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مصدر يكشف حقيقة لافتة ماني تجاه صلاح عقب الفوز بكأس الأمم الأفريقية

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محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

نفي مصدر مقرب من محمد صلاح نجم الإنجليزي ما تردد عن رفض زميله السنغالي ساديو ماني الاحتفال بالفوز ببطولة كأس الأمم قبل انطلاق مباراة الفريق أمام نورويتش سيتي اتلي أقيمت في الممتاز.

وذكرت قناة "كانال +" الناقلة لمباريات بريميرليج، فإن ساديو ماني لم يرغب في الاحتفال بفوزه بلقب كأس أمم إفريقيا على ملعب آنفيلد حتى لا يزعج زميله في الفريق محمد صلاح.

وقال المصدر الذي تحفظ على ذكر اسمه :" هذا الخبر عار من الصحة لم يكن هناك احتفالية من الأساس".

وكان ساديو ماني تُوج مع منتخب السنغال بكأس أمم إفريقيا 2021 التي أقيمت بالكاميرون للمرة الأولى في تاريخ البلاد على حساب منتخب مصر في المباراة النهائية بركلات الترجيح.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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