"موقف حامد وثنائي الأهلي".. مصدر يكشف لمصراوي ما يدور في عقل كيروش قبل مواجهتي السنغال

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

أفاد مصدر بأن المدير الفني البرتغالي للمنتخب الوطني، كارلوس كيروش، لم يعجب بمستوى أي لاعب محلي بعد عودة منافسات النسخة الجارية من بطولة الدوري ليضمه لقائمة المنتخب أمام السنغال.

ويستعد المنتخب الوطني لخوض مباراتين فاصلتين أمام نظيره السنغالي خلال شهر مارس المقبل لحسم التأهل للنسخة المقبلة من بطولة كأس العالم.

وأشار المصدر في تصريحات خاصة لمصراوي، إلى أن كيروش أبدى لجهازه المساعد خلال المشاورات بينهم عدم رضاه عن مستوى اللاعبين بالدوري بعد انتهاء أمم أفريقيا لذا لن يضم أي لاعب سوى لاعب وحيد في مركز الظهير الأيمن.

وأوضح المصدر ذاته أن كيروش يُتابع ثنائي الأهلي محمد مجدي "أفشة" وأحمد عبدالقادر اللذان لم ينضما لقائمة المنتخب في كأس أمم أفريقيا بجانب ناصر منسي لاعب طلائع الجيش ولكن حتى الآن لم يُقدما المنتظر منهم لينضموا لقائمة المنتخب.

وأتم المصدر تصريحاته بالتنويه إلى عدم وجود جديد بخصوص عودة لاعب الزمالك طارق حامد للمنتخب مرة أخرى؛ حيث لم يرِ كيروش اللاعب في الملعب لمعاناته من الإصابة.