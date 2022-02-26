الاتحاد البولندي: لا ننوي خوض مواجهة روسيا في ملحق كأس العالم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

أكد سيزاري كولسزا رئيس الاتحاد البولندي لكرة القدم، أن منتخب بلاده لا ينوي خوض مباراة الملحق الفاصلة المؤهل لكأس العالم 2022 أمام روسيا، بسبب عدوان الأخير على أوكرانيا.

وكانت روسيا بدأت صباح الخميس الماضي "غزوا شاملا" لأوكرانيا، بحسب وصف وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا.

وكتب كولسزا عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "لا مزيد من الكلمات حان وقت الأفعال، بسبب تصاعد عدوان روسيا على أوكرانيا، لا ينوي المنتخب البولندي خوض مباراة الملحق الفاصلة ضد روسيا".

وأتم: "هذا هو القرار الصحيح الوحيد، نحن نجري محادثات مع اتحادات السويد والتشيك لتقديم موقف مشترك إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

جدير بالذكر أن قرعة الملحق الأوروبي أوقعت منتخب بولندا في مواجهة روسيا، وهو نفس المسار الذي يتواجد به منتخبا السويد والتشيك.