الزمالك بالطاقم الأزرق الكامل أمام الوداد المغربي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ رامي بشاي:

قال أحمد حسني، المدير الإداري لفريق الزمالك، إن الاجتماع الفني لمباراة الوداد المغربي، المقرر إقامتها في التاسعة مساء اليوم السبت على ملعب مركب محمد الخامس أسفر عن ارتداء فريقه الزي الأزرق كاملاً، على أن يرتدي الوداد الطاقم الأبيض.

كشف المدير الإداري أن الاجتماع الفني شهد التأكيد من جانب مسؤلي الكاف على حضور الجماهير حسب سعة ملعب المباراة، وأن التذاكر متوفرة عبر الإنترنت للجالية المصرية بالمغرب.

وكانت بعثة فريق الزمالك قد وصلت إلى المغرب يوم الأربعاء الماضي؛ استعداداً للقاء الوداد؛ حيث كان في استقبالها المستشار أحمد مبارك قنصل مصر في المغرب.

ويرأس بعثة الزمالك أحمد مرتضى منصور عضو مجلس الإدارة ويرافقه مصطفى هدهود نائب رئيس النادي وعلاء مقلد وجمال عبد الحميد وأحمد دعبس أعضاء المجلس وأمير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة بنادي الزمالك وأحمد جلال إبراهيم رئيس اللجنة القانونية والرياضية.