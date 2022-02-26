طرق مشاهدة الأهلي والزمالك عبر قنوات مجانية ناقلة لدوري أبطال أفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

تستكمل مباريات الجولة الثالثة من دوري المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا بمواجهتين قويتين للثنائي المصري الأهلي والزمالك ضد صندوانز الجنوب أفريقيا والوداد على الترتيب.

وتقام المبارتان الساعة التاسعة من مساء اليوم السبت على ستاد القاهرة ومركب محمد الخامس .

وتنقل مجموعة قنوات بي إن سبورتس القطرية البطولة حصرياً وخصصت قناتي beIN SPORTS HD4 لنقل مباراة الأهلي وصنداونز وbeIN SPORTS HD 3 لنقل مباراة الوداد والزمالك.

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ولكن مجموعة قنوات عبر القمر يوتلسات ستنقل المباراتين أيضاً وهي :قناة tvt التوجولية ، وقناة Rti الإيفوارية وقناة Ortb البينينية.

ويمكنك استقبال القمر ومتابعة مباراة منتخب مصر عبر خطوات بسيطة في الفيديو التالي.

مباراة الأهلي وصندوانز ستذاع أيضاً عبر قناة تايم سبورتس على التردد الأرضي والتي يمكن ضبطها من خلال الخطوات التالية:

1- التليفزيونات التقليدية:

- يمكنها التقاط تردد القناة عن طريق "الإريال" القديم الذي يوضع أعلى التليفزيون العادي مباشرة، لكن الجودة ستكون ضعيفة.

- يمكن التقاط الصورة بجودة HD من خلال الحصول على جهاز يحول الإشارة من "أنالوج" إلى "ديجيتال"، ويتم توصيل الإريال به، ليخرج منه كابل ثلاثي "أحمر- أصفر -أبيض"، ويتم توصيلها بالتليفزيون.

2- الشاشات الحديثة:

- يحتاج المستخدم للحصول على جهاز تحويل "أنالوج" إلى "ديجيتال"، يكون متصلًا به الإريال الموجود أعلى سطح المنزل أو ما يعرف بـ"UHF Antenna"، حيث سيخرج من هذا الجهاز وصلة HDMI يمكن توصيلها بالتليفزيون.

- إذا كان التلفزيون يدعم التحويل المباشر من "أنالوج" إلى "ديجيتال" دون جهاز خارجي سيحتاج المستخدم أيضًا لوجود الإريال الموجود أعلى سطح المنزل أو ما يعرف بـ"UHF Antenna"، ويتم توصيله بالتليفزيون أيضًا.

3- طريقة تشغيل قناة Time Sport

إذا كانت الشاشة تدعم استقبال البث الأرضي الرقمي:

- قم بتركيب الهوائي الأرضي "الإريال"، وتوجيهه نحو محطة الإرسال الخاصة بحافظتك.

- قم بتوصيل الكابل الخاص بالإريال في المدخل المخصص له بالشاشة RF.

- ادخل إلى قائمة البحث الخاصة بالتليفزيون أو الشاشة للبحث عن الإرسال الأرضي الرقمي.

- عقب انتهاء البحث، احفظ القناة التي استقبلتها.

4- إذا كانت الشاشة لا تدعم استقبال البث الأرضي الرقمي

- يحتاج المستخدم إلى جهاز خاص لتحويل أنالوج إلى ديجيتال، وهو الخاص باستقبال البث الأرضي الرقمي، مع مراعاة أن يكون مدونًا عليه "DVBT" أو "DVBT2".

- ركب الهوائي الأرضي "الإريال" ووجهه نحو محطة الإرسال الخاصة بمحافظتك.

- صل الكابل الخاص بالإريال في المدخل المخصص له بجهاز الاستقبال RF.

- صل جهاز الاستقبال بالشاشة أو بالتليفزيون العادي عبر كابل ثلاثي أو كابل HDMI.

- ادخل إلى قائمة البحث الخاصة بالتليفزيون أو الشاشة، للبحث عن الإرسال الأرضي الرقمي.

5- يمكن تحويل القمر الصناعي خاصة طبق الدش إلى إريـال أرضي عادي، من خلال محول "كونفيرتر" ويباع في محال الدش مقابل 10 جنيهات تقريبًا.

- يتم تشغيل المحول من خلال فصل سلك الريسيفر وتركيبه في إحدى جهات المحول الشبيهة بالمدخل في "الريسيفر"، ثم تركيب الجهة الثانية من المحول في التليفزيون في مدخل الإريـال الأرضي العادي، ليتحول الطبق إلى إريـال أرضي، ويتم فصل القنوات الفضائية مؤقتًا.

- وبعد توصيل المحول بالتليفزيون، يجب البحث عن القنوات الأرضية على قنوات التليفزيون، من خلال الريموت كنترول الخاص بالتلفزيون، لتظهر القنوات الأرضية وبوضوح تام.

وعقب تحويل البث إلى أرضي يجب البحث عن قناة تايم سبورت الأرضية، ومن ثم مشاهدة المباراة بطريقة طبيعية.