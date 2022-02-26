هوفنهايم يقلب الطاولة على شتوتجارت بالدوري الألماني.. ومرموش يُساهم في هدف فريقه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ سيد عمر:

هُزم فريق شتوتجارت بهدفين مقابل هدف أمام نظيره هوفنهايم خلال المباراة التي جمعتهما مساء يوم أمس الجمعة ضمن منافسات الدوري الألماني.

وشهدت المباراة مشاركة المحترف المصري بصفوف شتوتجارت عمرو مرموش الذي ساهم في هدف فريقه الذي سجله زميله واتارو إيندو بعد مرور 58 دقيقة من عمر اللقاء.

واستبدل المدير الفني لشتوتجارت اللاعب عمر مرموش في الدقيقة 86 من عمر اللقاء.

ونجح فريق هوفنهايم في الدقائق الأخيرة من عمر اللقاء في تسجيل هدف التعادل في الدقيقة 85 ثم هدف الفوز في الدقيقة 90.

وتوقف رصيد شتوتجارب بعد الهزيمة عند النقطة 19 في المركز 17 ـ قبل الأخير ـ بجدول ترتيب الدوري الألماني، فيما رفع نادي هوفنهايم رصيده إلى النقطة 40 في المركز الرابع.