بينها 3 مفتوحة .. تعرف على القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والوداد

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

يستعد فريق الزمالك لمواجهة صعبة أمام نظيره الوداد المغربي، مساء السبت، بملعب"المركب الرياضي بمحمد الخامس" لمواجهة الوداد البيضاوي في إطار الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الرابعة.

ويأمل الزمالك في تحقيق فوزه الأول في مجموعات دوري الأبطال على الوداد بالمغرب، بعد أن تعادل في أول جولتين مع فريقي بترو أتلتيكو وساجرادا إسبيرانسا.

الزمالك يحتل المركز الثالث في المجموعة الرابعة برصيد نقطتين، بينما يأتي الوداد ثانيا بثلاث نقاط، ويتصدر بترو أتلتيكو برصيد 4 نقاط، بينما يتذيل ساجرادا بنقطة واحدة.

ونستعرض في السطور التالية القنوات الناقلة للمباراة:

قناة beIN SPORTS HD 3 الناقلة لمباراة الزمالك والوداد على نايل سات:

التردد: 11013

الاستقطاب: أفقي

الترميز: 27500

معدل تصحيح الخطأ: 3/2

قناة beIN SPORTS Fr 7 HD max الناقلة لمباراة الزمالك والوداد:

القمر:Astra 1B-1H + 2C

التردد: 12670

الاستقطاب: عمودي

الترميز: 22000

معدل تصحيح الخطأ: 3/2

قناة tvt التوجولية (مفتوحة) عبر قمر يوتلسات 9 شرق

التردد: 11900

الاستقطاب: أفقي

الترميز: 27500

قناة Rti الإيفوارية (مفتوحة) عبر قمر يوتلسات 9 شرق

التردد: 11900

الاستقطاب: أفقي

الترميز: 27500

قناة Ortb البينينية (مفتوحة) عبر قمر يوتلسات 9 شرق

التردد: 11900

الاستقطاب: أفقي

الترميز: 27500

القناة الرياضية الأرضية المغربية

التردد 11476.

الاستقطاب: عمودي

معدل ترميز 27500 .