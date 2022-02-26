بينها 3 مفتوحة .. تعرف على القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والوداد

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:
يستعد فريق الزمالك لمواجهة صعبة أمام نظيره الوداد المغربي، مساء السبت، بملعب"المركب الرياضي بمحمد الخامس" لمواجهة الوداد البيضاوي في إطار الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الرابعة.
ويأمل الزمالك في تحقيق فوزه الأول في مجموعات دوري الأبطال على الوداد بالمغرب، بعد أن تعادل في أول جولتين مع فريقي بترو أتلتيكو وساجرادا إسبيرانسا.
الزمالك يحتل المركز الثالث في المجموعة الرابعة برصيد نقطتين، بينما يأتي الوداد ثانيا بثلاث نقاط، ويتصدر بترو أتلتيكو برصيد 4 نقاط، بينما يتذيل ساجرادا بنقطة واحدة.
ونستعرض في السطور التالية القنوات الناقلة للمباراة:
قناة beIN SPORTS HD 3 الناقلة لمباراة الزمالك والوداد على نايل سات:
التردد: 11013
الاستقطاب: أفقي
الترميز: 27500
معدل تصحيح الخطأ: 3/2
قناة beIN SPORTS Fr 7 HD max الناقلة لمباراة الزمالك والوداد:
القمر:Astra 1B-1H + 2C
التردد: 12670
الاستقطاب: عمودي
الترميز: 22000
معدل تصحيح الخطأ: 3/2
قناة tvt التوجولية (مفتوحة) عبر قمر يوتلسات 9 شرق
التردد: 11900
الاستقطاب: أفقي
الترميز: 27500
قناة Rti الإيفوارية (مفتوحة) عبر قمر يوتلسات 9 شرق
التردد: 11900
الاستقطاب: أفقي
الترميز: 27500
قناة Ortb البينينية (مفتوحة) عبر قمر يوتلسات 9 شرق
التردد: 11900
الاستقطاب: أفقي
الترميز: 27500
القناة الرياضية الأرضية المغربية
التردد 11476.
الاستقطاب: عمودي
معدل ترميز 27500 .