الامارات | تقرير فني يجبر مدرب مصر كيروش على إعادة "قفشة" قبل مواجهة السنغال

شكرا لقرائتكم خبر عن تقرير فني يجبر مدرب مصر كيروش على إعادة "قفشة" قبل مواجهة السنغال والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أجبر الجهاز المعاون لمدرب منتخب مصر لكرة القدم، البرتغالي كارلوس كيروش، على اختيار نجم خط وسط الأهلي، محمد مجدي "قفشة"، للتشكيلة التي سيتم الإعلان عنها لمواجهة السنغال في المرحلة الأخيرة من تصفيات كأس العالم.

وقدم المدرب العام، ضياء السيد تقريراً فنيا عن حالة اللاعبين المحليين أوصى فيه بضرورة ضم "قفشه"، بعد المستوى اللافت الذي ظهر عليه اللاعب في مباريات الأهلي الأخيرة سواء في الدوري المحلي أو دوري أبطال إفريقيا وبطولة العالم للأندية.

كما أوصى الجهاز المعاون باستدعاء ظهير الأهلي، محمد هاني بعد تألقه هو الأخر وحاجة المنتخب لدعم مركز الظهير الأيمن، بعد إصابة أكرم توفيق بقطع في الرباط الصليبي، والاعتماد على عمر كمال عبد الواحد في بطولة الأمم الافريقية الأخيرة دون وجود بدائل.

ولا يتوقع المراقبون أن تشهد تشكيلة الفراعنة للقاء السنغال أي تغيرات كبيرة عن تلك التي شاركت في بطولة الأمم الإفريقية الأخيرة، اذ تدور فلك الترشيحات للاعبين الجدد في خمسة أسماء فقط، وهم محمد مجدي قفشه، وياسر إبراهيم، ومحمد هاني "الأهلي"، ومصطفى فتحي "التعاون السعودي"، وأحمد رفعت "فيوتشر".

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